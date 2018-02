Oma voorkomt nieuw bloedbad in school VS

In de Amerikaanse staat Washington heeft een oma van een 18-jarige leerling plannen voor een mogelijk bloedbad in een middelbare school kunnen verhinderen. De vrouw verwittigde de politie, nadat ze in het dagboek van de jongeman aanwijzingen hierover had gevonden en in een gitaarkoffer een automatisch geweer had ontdekt. Dat deelde de politie van de stad Everett gisteren lokale tijd mee.

Hij kon nauwelijks wachten om zijn plannen in daden om te zetten, waarbij hij zoveel mogelijk mensen wilde doden, citeerde de lokale krant The Herald uit het dagboek van de schooljongen. Bij de huiszoeking bij de grootmoeder nam de politie naast het geweer ook zelfgemaakte explosieven in beslag. De jongeman werd naar verluidt dinsdag op school door de politie opgehaald en zit in preventieve hechtenis.

17 doden

In een andere school, een middelbare school in Parkland (Florida) liep het minder goed af. Daar richtte een ex-leerling een bloedbad aan, waarbij 17 dodelijke slachtoffers vielen. Het is de zwaarste schietpartij in een Amerikaanse school sinds de schietpartij in de basisschool Sandy Hook, waarbij 26 doden vielen.