Oma en kleinkindjes van 4 en 5 sterven in bosbrand Californië

De enorme bosbranden in de Amerikaanse staat Californië hebben al zeker vijf levens geëist. Onder de slachtoffers zijn een vrouw van zeventig en haar twee achterkleinkinderen van vier en vijf jaar. Ze werden verrast in hun huis door de snel oprukkende vlammenzee.

De bosbranden in Californië duren intussen al zeven dagen. 38.000 mensen werden al geëvacueerd en het hoofd van de politie roept iedereen die nog thuis zit op om zich klaar te houden.

Het vuur verspreidt zich zo snel dat de oproep om te evacueren voor sommigen te laat kwam. Onder andere voor een jongen van vijf, zijn zusje van vier en hun overgrootmoeder van zeventig, die slecht te been was. De overgrootvader overleefde het vuur, omdat hij niet thuis was.

In de Verenigde Staten zijn dit jaar al anderhalf miljoen hectare natuur door de brand verwoest.