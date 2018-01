"Om de 6 dagen poging tot aanslag in EU"

Vorig jaar vonden in de Europese Unie 62 terroristische incidenten plaats die gelinkt kunnen worden aan het Syrisch-Iraakse conflict, ofwel één terreur gerelateerd incident om de zes dagen. Het gaat over effectieve aanslagen, pogingen tot aanslagen en verijdelde complotten. Dat blijkt uit cijfers van het Parijse 'Centre d'Analyse du Terrorisme' (CAT).

De cijfers die eergisteren gepubliceerd werden, brengen de terreurincidenten van het voorbije jaar in kaart. Het gaat specifiek over terreurfeiten die gelinkt kunnen worden aan het Syrisch-Iraakse conflict. In totaal telde het CAT vijftien effectieve aanslagen, zeven pogingen en veertig nog niet uitgevoerde plannen.

Ter vergelijking: het jaar voordien lag de optelsom van het CAT op 54 terreur gerelateerde feiten in Europa: veertien aanslagen, vier pogingen en 36 verijdelde plannen. “Hoewel er minder strijders vertrekken uit die regio, neemt het jihadistische fenomeen op Europese bodem dus niet af”, staat te lezen in het rapport. Het is niet duidelijk op welke parameters het CAT zich gebaseerd heeft om te spreken over een aanslag.

Ook in België

Vooral Frankrijk werd het hardst geviseerd, klinkt het nog. Zo vonden er vorig jaar vijf aanslagen plaats, zes pogingen en twintig verijdelde plannen, wat neerkomt op vijftig procent van de incidenten die het CAT geregistreerd heeft. Groot-Brittannië en Duitsland volgen op de tweede en derde plaats. De meerderheid werd uitgevoerd door “individuen die geen contact hadden met terreurorganisaties”.

Opvallend: de cijfers spreken ook over één aanslag in ons land en één poging tot terreur in 2017. Over welke incidenten het precies gaat, wordt niet verduidelijkt.