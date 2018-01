Olietanker staat nog steeds in brand

De olietanker voor de oostkust van China staat nog steeds in brand, drie dagen na de botsing met een vrachtschip. De reddingswerkers ondervinden veel moeilijkheden om de brand te blussen door de slechte weersomstandigheden en de giftige uitstoot. Ondanks hun inzet dreigt het vaartuig te exploderen en te zinken.

De Iraanse olietanker ‘Sanchi’ botste zaterdag met een vrachtschip op ongeveer 260 kilometer van de kust van Shanghai. De tanker had op dat moment maar liefst 136.000 ton olie aan boord.

Door de botsing brak brand uit op het schip. De reddingswerkers proberen het vuur al drie dagen te blussen, maar de weersomstandigheden maken het hen erg moeilijk. Volgens het Chinese ministerie van Transport staat er een felle wind en zijn er golven tot wel vier meter hoog. Daarnaast maakt het hevige vuur en de uitstoot van giftige gassen het werk er niet gemakkelijker op.

Grote milieuramp

Intussen wordt gevreesd voor een grote milieuramp omdat er olie blijft lekken uit de tanker. De kans bestaat ook dat hij zal exploderen en zal zinken. Het kan mogelijk uitdraaien op een van de zwaarste milieurampen ooit, vrezen Greenpeace en Chinese experts.

In de tank zit een erg lichte vorm van olie die snel kan verdampen, en dus niet het type olie dat we kennen van olierampen in het verleden. Bij deze olie zou wel meer explosiegevaar zijn. Daarnaast zou de olie erg moeilijk op te sporen zijn eens ze in zee is gelopen, waardoor het ook moeilijk op te kuisen en in te dammen is.

31 vermisten

Minstens één iemand kwam om het leven. De reddingswerkers zoeken momenteel nog naar de lichamen van 31 mensen. In totaal waren dertig Iraniërs en twee mensen uit Bangladesh aan boord. Op het vrachtschip zaten 21 Chinezen, zij werden allemaal in veiligheid gebracht.

Voorlopig is de oorzaak van de botsing nog onduidelijk.

Lees meer: 32 vermisten na brand op olietanker