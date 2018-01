Olietanker gezonken voor Chinese kust

De olietanker Sanchi die voor de Chinese kust in brand stond, is deze voormiddag gezonken. Alle hoop om nog levende bemanningsleden te redden, is opgegeven. Dat melden Chinese media.

De tanker Sanchi, die vaart onder de Panamese vlag en olie van Iran naar Zuid-Korea vervoerde, botste zaterdagavond 6 januari op ongeveer 300 kilometer ten oosten van Sjanghai met het vrachtschip CF Crystal uit Hongkong. Op de 274 meter lange olietanker brak een grote brand uit. Van het vrachtschip konden alle 21 Chinese crewleden worden gered.

De bemanning van de olietanker bestond uit dertig Iraniërs en twee Bengalen. In totaal konden de hulpdiensten al drie lichamen bergen.

Er is geen hoop meer om de andere bemanningsleden nog levend terug te vinden.