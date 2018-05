Officieel: Trump stapt uit Irandeal

De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd dat de Verenigde Staten uit het nucleaire akkoord met Iran stappen. Washington zal de strengst mogelijke economische sancties opleggen aan Iran en aan alle landen die het regime zouden helpen en ondersteunen, klonk het. Dat heeft Trump gezegd op een persconferentie.

De Irandeal was een overeenkomst die de vorige Amerikaanse president Barack Obama in 2015 sloot met Iran. Kort samengevat zegt de overeenkomst dat Iran zijn atoomprogramma de komende tien jaar drastisch moet beperken, zodat ze geen kernwapens kunnen maken. In ruil werden de economische sancties tegen het land opgeheven. Iran sloot de deal samen met de VS, het VK, Rusland, Frankrijk, China, Duitsland en de EU.

De huidige Amerikaanse president moest tegen 12 mei beslissen of hij de sancties tegen Iran liet vallen. De beslissing komt niet helemaal als een verrassing: Trump heeft de Irandeal in het verleden al meermaals een mislukking genoemd.