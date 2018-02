Oekraïne zet Saakasjvili het land uit

Oekraïne heeft vandaag Michail Saakasjvili, de Georgische ex-president die het tot oppositiepoliticus in Oekraïne schopte, het land uitgezet. De stateloze Saakasjvili is op een vlucht naar Polen gezet. Eerder op de dag werd hij opgepakt in een restaurant in Kiev. Daarvan zijn intussen beelden opgedoken.

Op de Facebookpagina van Saakasjvili zijn beelden gezet, vermoedelijk van het moment waarop de ex-president van Georgië wordt meegenomen. Op de beelden zijn mannen in camouflagekleding te zien, sommigen richten hun wapens op de mensen in het restaurant.

De aanhangers van Saakasjvili in Oekraïne meldden eerst dat "hij door onbekenden ontvoerd was in de hoofdstad Kiev", maar achteraf bleek het om agenten van de Oekraïense grenspolitie te gaan. Zij hadden de ex-president van Georgië meegenomen en later op een vliegtuig richting Polen gezet. Vanuit dat land was hij in september Oekraïne illegaal binnengekomen.

Niet de eerste keer

Saakasjvili werd uitgewezen "omdat hij zich illegaal op Oekraïens grondgebied bevond", luidde het in een communiqué van de grenswacht. Warschau liet weten dat ze Saakasjvili hebben toegelaten omdat hij "met een EU-onderdane (een Nederlandse) is getrouwd”.

Het is de tweede keer op korte tijd dat de Georgische ex-president werd opgepakt in Oekraïne. In december werd hij nog door de politie gearresteerd, maar zijn aanhangers konden hem toen bevrijden uit de wagen die hem naar de gevangenis transporteerde. Kort daarna werd hij veroordeeld tot huisarrest. Dat is inmiddels verlopen.

Eerst vrienden, dan rivalen

Saakasjvili is geboren in Georgië en was daar negen jaar president, tot 2013. Later ging hij naar Oekraïne om er gouverneur te worden van de regio Odessa. Hij was aanvankelijk een bondgenoot van president Porosjenko, maar inmiddels zijn het rivalen.

De voormalige president van Georgië probeert zich nu zelfs in Oekraïne te ontpoppen als dé oppositieleider tegen het "corrupte en frauduleuze" regime van president Petro Porosjenko. Het openbaar ministerie in Kiev beschuldigt de politicus er dan weer van regimevijandige demonstraties te (hebben ge-)houden met financiële hulp van de bij de staatsgreep van 2014 afgezette president Viktor Janoekovitsj.

