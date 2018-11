Oekraïne kondigt krijgswet af na conflict met Rusland: dit betekent het

De Oekraïense president Petro Porosjenko heeft maandag een decreet ondertekend om de krijgswet af te kondigen, nadat Russische troepen drie Oekraïense marineschepen nabij het schiereiland de Krim hebben in beslag genomen. Het parlement moet het decreet nu nog goedkeuren. Het decreet moet 60 dagen van kracht zijn, zo blijkt uit een verklaring op de website van de president.

"De krijgswet wil niet zeggen dat Oekraïne een aanval op Rusland voorbereidt", zegt VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers. "Het is het in paraatheid brengen van het militaire apparaat, in het geval dat het nodig zou zijn. Dit wel belangwekkend, maar uiteraard geen oorlogsverklaring."

Crisisvergadering

Vanmiddag nog zal het parlement bijeenkomen voor een crisisvergadering. De parlementsleden moeten binnen 48 uur over de krijgswet oordelen. Het decreet van Porosjenko trad in werking om 14.00 uur lokale tijd (13.00 uur Belgische tijd) en moet gelden tot 25 januari 2019. Rusland blokkeerde de drie schepen zondag en nam ze in beslag, omdat ze de territoriale wateren van Rusland illegaal zouden hebben binnengevaren. Volgens Oekraïne opende Rusland ook het vuur op de schepen.