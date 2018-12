De 24-jarige Nederlander Boyan Slat, die op het idee kwam om met een revolutionaire plasticvanger de Grote Oceaan plasticvrij te maken, is ervan overtuigd dat zijn uitvinding zal werken. The Ocean Cleanup wordt sinds drie maanden ingezet, maar kampt met problemen. Daar wordt aan gewerkt, zegt Slat. Hij hoopt dat het systeem tegen de zomer van 2019 de eerste lading plastic zal binnenhalen. “Wat is is het alternatief? Honderduizenden ton aan plastic gewoon laten liggen?”