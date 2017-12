Obama waarschuwt Harry voor sociale media

De gewezen Amerikaanse president Barack Obama heeft gewaarschuwd voor de chaos die kan ontstaan bij een fout gebruik van sociale media. Hij deed die uitspraak op de Britse openbare radio-omroep BBC, waar hij naar aanleiding van de kerstprogrammatie geïnterviewd werd door de Britse prins Harry.

"Een van de gevaren van internet, is dat mensen daar een volledige andere realiteit kunnen hebben. Ze kunnen er terechtkomen in een informatiecocon die hun vooroordelen bevestigt", verklaarde Obama tijdens zijn eerste interview sinds hij het Witte Huis heeft moeten verlaten.

Sneer naar Trump?

Barack Obama sprak de naam van zijn opvolger niet uit tijdens die verklaringen. Toch lijken zijn uitspraken een duidelijke verwijzing te zijn naar de huidige Amerikaanse president Donald Trump, die bekend staat als een overijverige twitteraar. Hij beklemtoonde dat leiders moeten nadenken over de berichten die ze posten en over de mogelijke gevolgen daarvan.

"De vraag is hoe we die technologie kunnen aanwenden om pluraliteit en de diversiteit van standpunten toe te laten, maar zonder tot een balkanisering van de samenleving te komen", zo klonk het nog.

Sereniteit

De 44ste Amerikaanse president had het ook over de emoties waarmee hij geconfronteerd werd toen hij afstand moest doen van de macht. Hij had het daarbij over een gevoel van "sereniteit" dat vermengd werd met "bezorgdheid over de manier waarop het land vooruit gaat".

