Na het luchtoffensief is Turkije nu ook aan een grondoffensief begonnen in Syrië. Een bombardement op een dorp ten westen van de noordelijke Syrische stad Ras al-Ain heeft al zeker twee burgers gedood en evenveel verwond, zo heeft de Arabische nieuwszender al-Jazeera de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) aangehaald. Het in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) spreekt van minstens vijftien doden, onder wie acht burgers van wie twee kinderen.