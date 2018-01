Nu al genoeg sneeuw tot Pasen

Goed nieuws voor de mensen die nog op skivakantie gaan. Door de overvloedige sneeuwval van de voorbije weken, ligt er genoeg sneeuw tot begin april. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Experts spreken van de beste krokusvakantie van de afgelopen twintig jaar.

De afgelopen weken beheerste de overvloedige sneeuwval in de Alpen het nieuws. Slecht nieuws voor mensen die de weg op moeten, maar goed nieuws voor de wintersportoorden. Ze zijn dan ook opvallend optimistisch voor de krokusvakantie.

Koen Coenegrachts baat al veertien jaar een skiwinkel uit in het Oostenrijkse Subaital. “Voor het eerst in jaren kunnen we eindelijk gerust zijn dat er voldoende sneeuw zal liggen", zegt hij in Het Laatste Nieuws. "Het seizoen is gered."

Experts spreken van de beste krokusvakantie in twintig jaar. Door de verwachte sneeuw, steeg het aantal boekingen spectaculair. Er ligt nu een pak sneeuw verspreid over de hele Alpen en zowat alle buurlanden hebben vakantie.