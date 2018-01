Nu al 17 doden bij modderstromen in VS

Het aantal dodelijke slachtoffers van de modderstromen in het zuiden van de Amerikaanse staat Californië is gestegen tot zeventien. Er zijn in totaal nog zeventien mensen vermist. Dat zegt de sheriff van de county Santa Barbara, Bill Brown.

"We hebben zeventien dodelijke slachtoffers en zeventien vermisten. Maar het is toeval dat het om een gelijk aantal gaat. We denken niet dat alle zeventien vermisten dezelfde zijn als de zeventien die worden onderzocht door de lijkschouwer", zei Brown.

Bosbranden

De meeste slachtoffers vielen in de omgeving van Montecito, in de county Santa Barbara. Dat is vlak bij het gebied waar bosbrand Thomas heeft gewoed. De modderstromen werden veroorzaakt door zware neerslag.

Na de zware branden is zowat alle beplanting verdwenen waardoor de kale bodem van het heuvelachtig gebied de modder en het water niet meer kan tegenhouden. Op veel plaatsen werden bewoners uit hun bedreigde huizen gered.

Reddingshonden

De reddingsdiensten zetten honden in om nog meer mogelijke slachtoffers op te sporen. Volgens de weerdiensten viel nooit eerder zo een grote hoeveelheid regen op zo een korte tijd.

