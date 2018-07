Nu 11de jongen uit Thaise grot gered

Er zijn opnieuw drie voetballertjes uit de onder water gelopen Thaise grot gehaald. Dat is zonet bekendgeraakt. Nog één jongen en de coach wachten om gered te worden.

Gisteren werden vier jongens gered. De reddingsoperatie verliep vlotter dan die van zondag, toen ook al vier jongens weer het daglicht zagen. Daardoor heerst het geloof dat vandaag eindelijk een einde zal komen aan de beproeving van de voetballers, die tussen 11 en 16 jaar zijn, en hun 25-jarige trainer. Op 23 juni raakte ze ingesloten in de grot door het opkomende water.

Longinfectie

De gouverneur van de noordelijke provincie Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, had gisteravond al te kennen geven dat de acht al geredde jongens het goed stellen. Dat bevestigden vandaag ook hun behandelende artsen in het ziekenhuis in de provinciehoofdstad Chiang Rai.

Twee van de voetballertjes hebben wel een longinfectie, maar geen van hen heeft koorts. Vier jongens konden hun familie al zien. Ze zullen alle acht wel nog enkele weken in het ziekenhuis moeten blijven. "Ze worden nog steeds medisch onderzocht, vooral infecties kijken ze goed na omdat er in de grot dieren zitten die infecties kunnen doorgeven”, zegt onze journaliste ter plaatse, Birgit Herteleer.