NRA-topman mikt op miljoen extra leden

Oliver North, de nieuwe topman van de machtige wapenorganisatie NRA zegt dat hij de organisatie wil uitbreiden met "een miljoen extra leden". De uitspraak komt er amper enkele dagen na de dodelijke schietpartij op Santa Fe High School in Texas, de 22ste 'school shooting' in de VS dit jaar.

"Mijn doel is een miljoen extra leden", zo zei North in een interview op Fox News. "We hebben er nu zes miljoen... Ik wil er een miljoen extra. Ik trek erop uit en zal elk NRA-lid vragen een extra lid te recruteren". Het interview van North komt twee dagen na de schietpartij op een school in Santa Fe. Bij die schietpartij vielen tien doden en 13 gewonden. Het is intussen de 22ste schietpartij met doden of gewonden op een school in de VS dit jaar. Dat is gemiddeld meer dan één per week.

Geweldcultuur

Volgens North speelt de geweldcultuur bij dat soort schietpartijen een grotere rol dan de beschikbaarheid van wapens. En de focus ligt volgens hem te veel op het bestrijden van de symptomen en niet de ziekte. "De ziekte is dat jongeren doordrenkt zijn van een cultuur van geweld", aldus North. "Ze komen vanuit een cultuur waar geweld normaal is. Het enige dat je hoeft te doen, is de televisie opzetten of een film kijken".