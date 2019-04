Notre-Dame in Parijs staat in brand: torenspits stort in

Er woedt maandagavond een brand in de Notre-Dame in Parijs, zo is bij de brandweer vernomen. Mogelijk heeft de brand te maken met renovatiewerken in het beroemde gebouw. Burgemeester van Parijs Anne Hidalgo spreekt van een "vreselijke brand".

Het vuur zou omstreeks 18.50 uur zijn ontstaan. De omvang van de brand is nog niet duidelijk. Op beelden is te zien hoe grote vlammen uit een deel van het dak komen.

De kathedraal werd geëvacueerd en de brandweer heeft een grote veiligheidszone ingesteld. De brandweer is massaal aanwezig.

Burgemeester Anne Hidalgo spreekt maandag van een "vreselijke brand".