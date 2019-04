Notre-Dame in lichterlaaie: overzicht

In de beroemde kathedraal Notre-Dame in Parijs is vanavond rond 18.50 uur brand uitgebroken. De torenspits en het dak zijn daarbij ingestort. Wat weten we tot nu toe over het inferno in de wereldberoemde kathedraal?

- In de beroemde kathedraal Notre-Dame in Parijs is vanavond rond 18.50 uur brand uitgebroken. Om 18.15 uur was er nog een misviering begonnen. Het gebouw werd meteen geëvacueerd.

- Het gebouw werd meteen geëvacueerd en er werd een grote veiligheidsperimeter ingesteld. Zo is het Île de la Cité, waar de kathedraal zich bevindt, volledig afgezet. Alle bewoners (zo’n duizend mensen) zijn geëvacueerd, ook de vijf hotels op het eiland in de Seine zijn ontruimd. Volgens de Franse autoriteiten zijn er voorlopig geen gewonden geteld.

- Omstreeks 20 uur begon de kathedraal af te brokkelen en stukken gloeiend puin naar beneden te vallen. Daarbij stortte ook de torenspits in enkele minuten naar beneden. De ingestorte toren was 93 meter hoog en bestond uit 500 ton hout en 250 ton lood. Nog geen kwartier later werd ook duidelijk dat het volledige dakgebinte in brand stond. Om 20.30 uur is dan ook het volledige dak ingestort.

- Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt over een “zeer zware brand in het dak”, die moeilijk te bestrijden is. Er wordt ondertussen een onderzoek ingesteld naar de oorzaak. De brand is vooralsnog geen terreurdaad, zo heeft een politiewoordvoerder gezegd.

- Er worden meer dan 800 brandweerlui ingezet, die de vlammen onder andere vanaf bootjes proberen onder controle te krijgen. Ze proberen het vuur langs meerdere kanten te bestrijden. Een deel van de pompiers heeft plaatsgenomen op de torens van de kathedraal die voorlopig nog niet door het vuur zijn aangetast.

- In de loop van de avond is overwogen om met vliegtuigen en heli’s water op de kathedraal te laten vallen, maar dan was heel de constructie van de kathedraal zeker bezweken. Sinds 22 uur wordt de ineenstorting van de noordelijke toren gevreesd. Maar eigenlijk dreigt nog altijd een totale verwoesting.

- Vanuit de hele wereld wordt geschokt gereageerd op de verwoesting die de brand heeft aangericht. De Franse president Emmanuel Macron en premier Edouard Philippe zijn ter plekke. De Franse aartsbisschop Michel Aupetit is op weg naar de Notre Dame.

- De Notre-Dame is de meest bezochte bezienswaardigheid van Parijs. De kathedraal in vroege gotische stijl werd gebouwd tussen 1163 en 1345. Het monument in het centrum van de Lichtstad lokt jaarlijks miljoenen bezoekers.