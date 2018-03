IS-nota's gevonden bij gijzelnemer Trèbes

Bij een huiszoeking in de woning van de dader van de gijzeling in het Franse Trèbes zijn nota’s gevonden die “alluderen op terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) en die doen denken aan een testament". Dat is vernomen uit gerechtelijke bron. De dader doodde in totaal vier mensen.

De speurders proberen nu te achterhalen waarom Lakdim tot de gijzeling overging en of er medeplichtigen waren. De aanval werd opgeëist door terreurorganisatie IS.

Rond elf uur gisteren drong Redouane Lakdim (25), een Fransman van Marokkaanse afkomst, een supermarkt binnen in Trèbes in Zuid-Frankrijk. Hij doodde er meteen twee personen, een werknemer en een klant.

De andere klanten en werknemers konden ontsnappen, behalve één persoon. Een politieagent die vrijwillig de plaats innam van de gijzelaar in de supermarkt, is vandaag overleden aan zijn verwondingen.

Bekijk ook: