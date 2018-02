Noord-Korea wil praten met VS

Noord-Korea is bereid om te praten met de Verenigde Staten. Dat zegt de Noord-Koreaanse delegatie die te gast is in Zuid-Korea voor de sluitingsceremonie van de Olympische Winterspelen.

Tijdens een ontmoeting met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in op een geheime locatie in Pyeongchang, heeft de Noord-Koreaanse delegatie ook gezegd dat de relatie tussen de twee Korea’s en de relatie tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten hand in hand gaan.

Voor de sluitingsceremonie van de Olympische Winterspelen stuurde Noord-Korea een van hun belangrijkste generaals: Kim Yong Chol. Hij stond in dezelfde tribune, rechts achter Ivanka Trump, de dochter van Amerikaans president Donald Trump.