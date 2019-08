Noord-Korea wil pas praten als VS stoppen met “vijandelijke militaire operaties”

Noord-Korea is “niet geïnteresseerd” om de gesprekken met de VS over de denuclearisering van het schiereiland herop te starten zolang Washington de “escalatie van de vijandige militaire activiteiten” niet stopt. Dat verklaarde Pyongyang op een moment dat een Amerikaanse gezant een bezoekt brengt aan het Zuid-Koreaanse Seoel.

De bilaterale gesprekken zitten in een impasse nadat een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in juni in Hanoi flopte.

De voorbije weken vuurde Noord-Korea verschillende korteafstandsraketten af. Volgens Kim zijn die raketproeven een “waarschuwing” voor de Verenigde Staten en Zuid-Korea, die regelmatig gezamenlijke militaire oefeningen houden.

Dinsdag kwam Stephen Biegun, speciale gezant van de VS voor Zuid-Korea, aan in Seoel aan voor een driedaags bezoek. “We zijn klaar om de gesprekken te starten zodra we nieuws krijgen van onze Noord-Koreaanse collega’s”, verklaarde hij na een onderhoud met zijn Zuid-Koreaanse evenknie Lee Do-hoon.

Een woordvoerder van het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken sloeg die hoop al snel aan diggelen. Hij verwees onder meer naar het “gevaarlijke” plan van Washington om F-35′s in te zetten in de regio, “om een nieuwe koude oorlog te ontketenen”.

“Dat verplicht ons om na te denken over een realistische manier om tot een versterking van een fysieke afschrikking te komen”, verklaarde hij in een verklaring die verspreid is door het officiële persagentschap KCNA. Al wees hij erop dat Pyongyang de problemen op een vreedzame manier wil oplossen.