Noord-Korea wil nog steeds dialoog

Noord-Korea betreurt de beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om de topontmoeting met Kim Jong-un af te zeggen. De Noord-Koreaanse Buitenlandminister spreekt van een “extreem betreurenswaardige beslissing”, die “niet naar wens van de wereld is”. Wel blijven ze naar eigen zeggen openstaan voor dialoog. De top stond gepland op 12 juni in Singapore.

De Amerikaanse president Trump trok gisteren de stekker uit de gesprekken. In de brief, verspreid door het Witte Huis, schrijft Trump dat hij er erg naar uitkeek om Kim Jong-un te ontmoeten. “Maar gezien de enorme woede en open vijandigheid, vind ik het op dit moment ongepast om de lang geplande ontmoeting te laten doorgaan.”

De Noord-Koreaanse viceminister van Buitenlandse Zaken Kim Kye-gwan reageerde op zijn beurt met een mededeling die verspreid werd door het staatspersagentschap KCNA. "De plotselinge aankondiging van de annulering van de ontmoeting is voor ons onverwacht en we kunnen die enkel betreurenswaardig noemen", klonk het.

Pyongyang zegt wel dat ze nog steeds openstaan voor dialoog. "We herhalen aan de Verenigde Staten onze vastberadenheid om samen te zitten voor een persoonlijke ontmoeting, op eender welk moment en op eender welke manier, om het probleem op te lossen."

Hoe reageert de wereld?

Intussen hebben ook veel andere landen zich uitgesproken over de geannuleerde top. Zuid-Korea zegt dat ze nog steeds bereid zijn om het akkoord te implementeren dat vorige maand is afgesloten op de historische top tussen de Noord-Koreaanse leider en de Zuid-Koreaanse president. "Het lijkt erop dat Noord-Korea oprecht blijft in het implementeren van het akkoord en in zijn inspanningen voor denuclearisering en het bereiken van vrede”, luidde het.

Japan schaarde zich dan weer aan de zijde van de VS. Buitenlandminister Taro Kono begrijpt de beslissing van Trump en zegt dat het "betekenisloos is om een Amerikaans-Noord-Koreaanse top te houden zonder resultaat".

Vanuit China kwam dan weer verzoenende taal na de toenadering van Noord-Korea. Washington en Pyongyang "moeten in contact blijven en samenwerken aan dezelfde doelen", namelijk "een einde aan de vijandigheden en een denuclearisering", klinkt het in een staatskrant. Kim heeft wel gelijk om boos te zijn na de uitlatingen van Pence, luidt het nog.

