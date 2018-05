Noord-Korea vernietigt site kernproeven

Noord-Korea heeft zijn site in Punggye-ri waar atoomproeven zijn gehouden met dynamiet vernietigd. Daarvan is een pool van Zuid-Koreaanse journalisten getuige geweest, zo heeft het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap gemeld.

Als toonbeeld van goede wil met het oog op de geplande top van 12 juni tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump in Singapore, had Pyongyang laten weten zijn testsite "compleet" te zullen ontmantelen, in het bijzijn van buitenlandse journalisten. Heel de dag lang waren er meerdere explosies te horen.

In Punggye-ri heeft Noord-Korea vanaf 2006 zes kernproeven uitgevoerd. De laatste, meteen de krachtigste, was in september en betrof mogelijk een waterstofbom. Specialisten zijn verdeeld over de vraag of de site al of niet onbruikbaar is geworden.