Noord-Korea naar de Spelen: 3 vragen

Vandaag vond een opmerkelijke toenadering plaats tussen beide Korea's. De twee buurlanden gingen voor het eerst in twee jaar samen rond de tafel zitten, en het communistische regime mag volgende maand zelfs deelnemen aan de Olympische Winterspelen in het zuiden. Maar waarom die toenadering en hoe wordt erop gereageerd? En betekent dit nu het einde van het conflict?

Waarom deze toenadering?

Zuid- en Noord-Korea zijn het eens geworden over verregaande maatregelen om hun gespannen relaties te verbeteren. Voor Noord-Korea is het een uitmuntende manier om opnieuw geloofwaardigheid te krijgen en dat voor het oog van honderden camera’s, zegt VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers.

Daarnaast zet Noord-Korea de deur met Zuid-Korea op een kier. Zowel het noorden als het zuiden pleiten namelijk voor een hereniging, maar Zuid-Korea heeft tegelijkertijd de steun van de Verenigde Staten broodnodig. Door hun locatie is Zuid-Korea namelijk een gemakkelijk doelwit in het conflict tussen Noord-Korea en de VS. Het zuiden leunt daarom sterk op Amerika voor hun bescherming. Noord-Korea hoopt met de toenadering niet alleen terug leven te blazen in de gesprekken met het zuiden, maar wil op die manier ook een wig drijven tussen Zuid-Korea en de VS.

Zuid-Korea daarentegen heeft met deze deal min of meer de garantie dat de Winterspelen veilig kunnen verlopen zonder aanval vanuit het noorden. Het land had schrik dat Kim Jong-un in het internationale sportevenement dé ideale moment zou zien om toe te slagen.

Is dit dé grote doorbraak?

De vraag is nu of deze toenadering van korte duur is, of dat het wel degelijk om een grote doorbraak gaat. Volgens Ramaekers zal het verdere verloop vooral afhangen van de komende gesprekken.

“Beide Korea's willen een hereniging, maar de vraag is welke voorwaarden er langs beide kanten op tafel gelegd zullen worden. Worden het de voorwaarden van het noorden, of de voorwaarden van het zuiden? Daarbij zal ook de rol van de Verenigde Staten opnieuw duidelijk worden. Zij zullen druk zetten op Zuid-Korea om niet te ver te gaan. ”

Wat zijn de reacties in de Korea's? Volgens de Vlaming Ronny Mintjens zijn de Noord-Koreanen alvast verheugd, zeker omdat de gewone man in de straat de sancties sterk begint te voelen. Mintjens woont zelf in Hong-Kong, maar verblijft geregeld in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang waar hij gidsen opleidt aan de Universiteit voor Toerisme.

“Het is er momenteel ijzig koud en zonder energie en olie is het voor de mensen erg moeilijk om zich warm te houden, of zich bijvoorbeeld te verplaatsen. Daarnaast zijn ze ook voor hun voeding sterk afhankelijk van het buitenland. Er is een echte hongersnood en die wordt door die sancties alleen maar vergroot. Ze hebben enorme consequenties voor het leven van de gewone Noord-Koreanen. Zij zien de toenadering dan ook als een grote stap voorwaarts.” Daarnaast willen de inwoners van beide landen volgens hem niets liever dan de hereniging, zonder buitenlandse inmenging.

