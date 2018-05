Noord-Korea laat Amerikaanse gevangenen vrij

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo is op terugweg van Noord-Korea, met door het regime vrijgelaten Amerikanen. Dat heeft president Donald Trump getweet.

"Ik ben blij (u) op de hoogte te brengen dat minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo in de lucht is en naar huis aan het terugkeren is van Noord-Korea met drie schitterende heren die iedereen zo verlangt te verwelkomen", zo luidde de eerste zin van de presidentiële tweet.

Trump verwijst naar drie Amerikanen die in Noord-Korea vastzaten, maar door het regime zijn vrijgelaten. "Zij lijken in goede gezondheid te zijn", aldus Trump.

Topontmoeting

Pompeo is naar Noord-Korea gevlogen om daar een topontmoeting van Trump met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un voor te bereiden. Volgens het Amerikaanse staatshoofd heeft zijn minister Kim ontmoet. De tweet herhaalde, zonder details te geven, dat plaats en datum voor de historische top zijn vastgelegd.