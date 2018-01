Noord-Korea heropent rode telefoon

Noord-Korea heropent de zogenaamde rode telefoon met het zuiden. Dat meldt het Zuid-Koreaanse ministerie van Unificatie. De telefoonlijn in de grensplaats Panmunjeom, in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea, zal om 7.30 uur Belgische tijd weer worden geactiveerd.

De aankondiging komt er nadat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in zijn nieuwsjaarsboodschap te kennen had gegeven dat hij de relatie tussen Noord- en Zuid-Korea wil verbeteren voor de start van de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang.

Seoel stelde na de uitgestoken hand van Kim voor om op 9 januari samen te zitten met Pyongyang. De vorige gesprekken tussen de twee landen dateren van december 2015 en draaiden uit op een mislukking.