Noord-Korea gaat naar Winterspelen

Noord-Korea zal een delegatie sturen naar de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang in februari. Dat bericht het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap. Noord-Korea en Zuid-Korea zaten voor het eerst in twee jaar opnieuw aan tafel.

De vertegenwoordigers van beide landen zaten vandaag voor het eerst samen in een dorpje op de grens, in een gedemilitariseerde zone. Een ontmoeting op dit niveau was al van december 2015 geleden.

Beide landen raakten het eens over de ontmoeting na een verrassend vredesaanbod van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Kim verklaarde op nieuwjaarsdag dat hij een delegatie wou sturen naar de Olympische Spelen van 9 tot 25 februari in Zuid-Korea. Opvallend, want de sfeer in de regio is al een tijdje erg gespannen na verschillende Noord-Koreaanse raketproeven van de voorbije maanden.

Deelname Winterspelen

Tijdens het gesprek kwam de deelname van Noord-Korea aan de Winterspelen ook ter sprake. Daar werd de deelname officieel bevestigd. De Noord-Koreaanse delegatie zal bestaan uit atleten en supporters, zegt de BBC. Noord-Korea stelde ook voor om een groep fans te sturen voor de Spelen, een kunstenaarsgroep en een demonstratieteam taekwondo.

De Zuid-Koreaanse onderhandelaars stelden ook gesprekken over humanitaire kwesties voor. De organisaties van het Rode Kruis van beide landen zouden weer kunnen praten over nieuwe herenigingen van Koreaanse families die van elkaar gescheiden leven.