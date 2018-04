Noord-Korea en Zuid-Korea beëindigen nog dit jaar oorlog

Noord-Korea en Zuid-Korea gaan nog dit jaar de oorlog tussen beide landen officieel beëindigen. Dat hebben ze zelf verklaard tijdens een historische ontmoeting. "Er is geen reden waarom we met elkaar zouden moeten vechten. We zijn één natie", zei Kim Jong-un op de historische top. Daarmee komt er na 65 jaar officieel een einde aan de Koreaanse oorlog.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in Kim zullen een vredesakkoord ondertekenen om de oorlog stop te zetten. Dat hebben de leiders zelf verklaard. "Een historisch moment", zegt VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers. "Na 65 jaar kondigen de leiders officieel een einde aan van de Koreaanse oorlog. Belangrijk is ook dat ze aankondigen dat ze zullen streven naar een kernontwapening." De Zuid-Koreaanse president zegt ook een bezoek te zullen brengen aan Pyongyang in de herfst.

Kim Jong-un is vannacht om 2.30 uur (9.30 uur lokale tijd) over de grens met Zuid-Korea gewandeld. Hij is de eerste Noord-Koreaanse leider die de grens naar het zuiden oversteekt sinds het einde van de oorlog in 1953. Het historische moment werd live uitgezonden.