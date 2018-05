Noord-Korea dreigt top met Trump op te blazen

De Noord-Koreaanse viceminister van Buitenlandse Zaken dreigt ermee dat voor Pyongyang de geplande top met de Verenigde Staten niet moet doorgaan als het onder druk gezet blijft worden om zijn nucleair programma eenzijdig op te geven.

Viceminister Kim Kye-gwan maakte duidelijk dat Noord-Korea niet geïnteresseerd is in gesprekken waarin het gedwongen wordt om zijn nucleair arsenaal op te geven, meldt het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap, op basis van zijn Noord-Koreaanse tegenhanger KCNA.

"We zijn niet meer geïnteresseerd in gesprekken als ze ons eenzijdig in een hoek drummen en ons dwingen om kernwapens op te geven", zei Kim. "Het is onvermijdbaar om te herbekijken of we deelnemen aan de top met de VS." Kim riep Washington op om eerlijk te zijn tijdens de gesprekken, en dat Noord-Korea het "gepaste antwoord" zou geven.

Gezamelijke legeroefeningen

Eerder op de dag dreigde Noord-Korea er al mee om de geplande top tussen Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un te annuleren. Het zegde ook gesprekken af met Zuid-Korea. Toen haalde het de aan de gang zijnde gezamenlijke legeroefeningen van de Amerikanen met Zuid-Korea aan als reden.

Volgens Yonhap vindt op dit moment telefonisch overleg plaats tussen Zuid-Koreaanse en Amerikaanse diplomaten over het afspringen van de gesprekken tussen de twee Korea's. Het Witte Huis reageert intussen terughoudend op de mogelijke annulering van de top. “De Verenigde Staten zullen onafhankelijk bekijken wat Noord-Korea heeft gezegd en blijven nauw samenwerken met onze bondgenoten". Dat zei de woordvoerster van Het Witte Huis.

"Geen weet van bedenkingen"

Ook Heather Nauert, de woordvoerster van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, zegt dat de VS niet zijn ingelicht over eventuele Noord-Koreaanse bedenkingen. "We blijven voortgaan met de voorbereidingen van de ontmoeting tussen president Trump en Kim Jong-un" over de "denuclearisering" van Noord-Korea.

De top tussen de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un staat op 12 juni gepland in Singapore.