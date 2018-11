Noord-Korea dreigt met heropstarten kernprogramma

Noord-Korea dreigt ermee zijn nucleair programma weer op te starten indien de Amerikaanse sancties niet opgeheven worden. Dat melden verschillende media, waaronder de Wall Street Journal, op gezag van een mededeling die via het Noord-Koreaanse officiële persagentschap KCNA. Pyongyang waarschuwt ook geen toegevingen meer te doen tijdens de onderhandelingen met de VS.

De commentaren komen er nu de spanningen tussen Zuid-Korea en de VS oplopen over hoe economische druk gebruikt moet worden om ervoor te zorgen dat Noord-Korea zijn nucleair programma stopzet. De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in heeft gezegd dat economische ontwikkeling een drijfveer zou kunnen zijn voor Pyongyang om te zijn nucleair programma te ontmantelen, terwijl Washington vindt dat die ontmanteling eerst volledig afgerond moet zijn vooraleer de sancties worden opgeheven.

"Als de VS zich arrogant blijven gedragen zonder hun standpunt te veranderen, zal Noord-Korea mogelijk zijn nucleaire krachten weer opbouwen", aldus het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in de mededeling die vrijdag werd verspreid.

Pyongyang meent dat het door de ontmanteling van een testsite en een raketlanceerbasis al veel toegevingen heeft gedaan, en eist dan ook dat de sancties worden stopgezet.

In de Noord-Koreaanse mededeling wordt niet gedreigd met het stopzetten van de nucleaire onderhandelingen met de VS, maar volgens de Wall Street Journal wil Pyongyang op deze manier extra toegevingen van de VS krijgen tijdens de gesprekken tussen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en zijn Noord-Koreaanse collega Kim Yong Chol volgende week in de VS.