Noord-Korea: "Bereid tot denuclearisatie"

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft in Peking een ‘vruchtbare’ ontmoeting gehad met de Chinese president Xi Jinping. Dat heeft het Chinese staatspersagentschap Xinhua vandaag bevestigd. Over een mogelijk onaangekondigd bezoek van Kim aan China werd de voorbije dagen al gespeculeerd. Het zou om de eerste buitenlandse reis van de Noord-Koreaanse leider gaan sinds hij aan de macht kwam in 2011.

Tijdens het ‘onofficiële bezoek’, dat duurde van zondag tot vandaag, woonden Kim en Xi en diens vrouw onder meer een banket bij in de Grote Hal van het Volk. Volgens het persagentschap zei Kim tijdens gesprekken tussen beide leiders “dat de situatie op het Koreaanse schiereiland snel evolueert” en dat hij Xi "uit kameraadschap en morele verantwoordelijkheid persoonlijk op de hoogte wilde stellen".

Denuclearisatie

"Het is ons consequent standpunt om geëngageerd te zijn voor denuclearisatie op het schiereiland, in overeenstemming met de wil van de overleden president Kim Il-sung en de overleden secretaris-generaal Kim Jong-il", zei de Noord-Koreaanse leider.

Bovendien is Pyongyang "bereid om in dialoog te treden met de Verenigde Staten" en wil het regime een top organiseren tussen beide landen. "Het probleem van de denuclearistie van het Koreaanse schiereiland kan opgelost worden als Zuid-Korea en de Verenigde Staten met welwillendheid op onze inspanningen reageren en een stemming van vrede en stabiliteit creëren, terwijl ze zelf progressieve en gelijktijdige maatregelen nemen voor de verwezenlijking van vrede", aldus Kim.

Officieel staatsbezoek

President Xi vertelde Kim dat China de ‘belangrijke inspanningen’ die Noord-Korea levert, op prijs stelt. Volgens het Noord-Koreaanse persagentschap KCNA aanvaardde het Chinese staatshoofd ook een uitnodiging van Kim om ‘op een geschikt moment’ een officieel staatsbezoek te brengen aan Noord-Korea.

Over een bezoek van Kim aan China staken al geruchten de kop op na de aankomst van een speciale trein, maandag in Peking. Die was zondag via de grensstad Dandong China binnengereden vanuit Noord-Korea. Tot vandaag, na het vertrek van de Noord-Koreaanse leider, kwam er echter geen officiële bevestiging.