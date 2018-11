Nooit eerder zoveel vrouwen voor Amerikaanse midterms

De Amerikaanse midterms zijn dit keer ook de midterms van de vrouwen. Want nooit eerder deden zoveel vrouwelijke kandidaten mee. Ze werden vaak wakker geschud door de verkiezing van Trump als president, twee jaar geleden. Niet verwonderlijk dus dat ruim driekwart van de vrouwelijke kandidaten opkomt voor de Democraten.

VTM NIEUWS-journaliste Romina Van Camp ging op stap met Madeleine Dean, een kandidate uit Pennsylvania. En ze ging ook langs op de Rutgers University in New Jersey, waar ze onderzoek doen naar de rol van vrouwen in de Amerikaanse politiek.