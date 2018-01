Noodweer kost levens in buurlanden

De overvloedige regen van de voorbije dagen leidt op verschillende plaatsen in Europa tot gevaarlijke situaties. Rivieren dreigen buiten hun oevers te treden. In Keulen wordt de keringsmuur opgetrokken die moet verhinderen dat de Rijn de stad instroomt. En in Frankrijk zijn drie mensen verdronken.

Deze namiddag is in een rivier in de Savoie het lichaam teruggevonden van een brandweerman die gisteren verdween in een draaikolk. Hij was opgeroepen om een gezin te redden dat met de auto in het water was terechtgekomen. Dat lukte, maar de brandweerman werd nadien door het kolkende water meegesleurd. Hij zou binnenkort op pensioen gaan.

Seine

In Parijs is een zoekactie opgezet naar een politievrouw die vanmorgen deelnam aan duikoefeningen in de Seine. Ze kwam niet meer boven water. De Seine is sinds maandag meer dan 3 meter gestegen.

In het departement Isère kwam gisteren een vrouw van 93 om, toen een modderstroom uit de nabijgelegen rivier haar huis binnendrong. Ze stierf aan een hartaanval. In de Savoie is een boer dood aangetroffen onder een dikke laag sneeuw.

Duitsland

Ook in Duitsland maken ze zich zorgen. Door de hevige regenbuien en de smeltende sneeuw dreigen de grote rivieren op veel plaatsen buiten hun oevers te treden.

In Heidelberg stroomt de Neckar al door de zijstraten. De scheepvaart is er stilgelegd, net als op de Moezel.

Zware overstromingen Keulen

In Keulen zijn ze begonnen met het monteren van de elf kilometer lange muur die de stad moet beschermen tegen zware overstromingen. De Rijn staat er nu 7,5 meter hoog. En het water blijft stijgen. Begin volgende week zou het peil negen meter bereiken.