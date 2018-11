Noodweer Italië: 9 doden in overstroomd huis

Het zware noodweer in Italië heeft opnieuw dodelijke slachtoffers geëist. Duikers haalden vannacht tijdens een "dramatische interventie" negen lichamen uit een overstroomd landhuis in Sicilië. Dat zegt de brandweer via Twitter.

Het huis stond in Casteldaccia, in de provincie Palermo. De waterspiegel van een rivier steeg er wegens de hevige regenval in de regio plots heel sterk, berichten Italiaanse media. Nabestaanden zeggen dat de slachtoffers deel uitmaakten van twee families, en dat er ook kleine kinderen bij de doden zijn.

"Een verschrikkelijke tragedie heeft ons getroffen", zei de burgemeester van Casteldaccia, Giovanni Di Giacinto, volgens nieuwsagentschap Ansa. De rivier zou nooit eerder een risico gevormd hebben. Ansa meldt ook dat er een ander dodelijk slachtoffer gevonden is in het Siciliaanse Vicari.

Meer dan 20 slachtoffers

Sinds meer dan een week kampen grote delen van Italië met sterke regen, storm en hevige wind. Met de slachtoffers van vannacht stijgt de dodentol nu al ruim boven de twintig slachtoffers uit.

Het hoofd van de burgerbescherming noemde de toestand in het noorden van het land gisteren "apocalyptisch". Miljoenen bomen zouden ontworteld zijn door winden met snelheden tot 180 kilometer per uur, en straten werden verwoest door modderstromen. Op vele plaatsen is er geen stroom en drinkwater.

