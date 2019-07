Overstromingen en hevige hagelbuien hebben Noord-Yorkshire getroffen. De hoeveelheid regen die normaal in één maand tijd uit de lucht valt, viel gisteren in vier uur. In het nationaal park de Yorkshire Dales leek een ware zondvloed te ontstaan. In het noorden van het Verenigd Koninkrijk geldt code geel. Ook in Schotland werd code geel als waarschuwing voor de hevige regen afgekondigd.