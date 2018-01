Noodtoestand in New York na winterstorm

In de Verenigde Staten heeft de gouverneur van de staat New York op verschillende plaatsen de noodtoestand afgekondigd door de winterorkaan. Die geldt onder meer in New York City en in Long Island. Inwoners worden aangeraden om hun huis niet te verlaten.

De gouverneur waarschuwt via Twitter dat het "niet om een gewone storm gaat". Hij roept zijn inwoners op niet de weg op te gaan al dit niet nodig is. "Wees voorzichtig en blijf veilig".

I am declaring a state of emergency for New York City, Westchester and Long Island due to extreme weather conditions.



This is not a normal storm. If you do not have to be on the roads, don't be. Use caution and stay safe. #blizzard2018 pic.twitter.com/2ql6TDHSeB