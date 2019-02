Tientallen ijsberen zijn het bewoond gebied van Nova Zembla binnen gedrongen daarom heeft de Russische archipel in de Noordelijke IJszee de noodtoestand afgekondigd. De ijsberen geraken als gevolg van de opwarming van de aarde steeds moeilijker aan eten. In de bewoonde gebieden vinden ze voedsel, onder andere op vuilnisbelten, en daardoor blijven ze in die gebieden rondhangen. Men probeert de dieren weg te jagen maar dat lukt niet.