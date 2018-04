Het aantal jobaanbiedingen in Duitsland was nooit hoger dan in de eerste maanden van 2018. Dat blijkt uit cijfers van het Instituut voor Werkgelegenheidsonderzoek (IAB).

In het eerste kwartaal waren er 1,19 miljoen vacante jobs in Duitsland. Het vorige record dateerde van dezelfde periode in 2017, toen er 126.000 vacatures minder waren.

Het ziet er bovendien niet naar uit dat de toestand snel zal veranderen. Vooral in het westen van Duitsland krijgen bedrijven vacatures moeilijk ingevuld.