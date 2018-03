Nog geen antwoord van N-Korea op top

Zuid-Korea zegt dat ze nog geen officiële reactie hebben gekregen van Noord-Korea over een top met Donald Trump. De Amerikaanse president stemde vorige week in met de ontmoeting op een aantal voorwaarden, maar sindsdien hult Pyongyang zich in stilzwijgen.

Vorige week raakte het nieuws bekend dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un bereid is om de Amerikaanse president Donald Trump te ontmoeten. Die mededeling verliep via de Zuid-Koreaanse nationale veiligheidsadviseur Chung Eui Yong.

Trump stemde er tot verbazing van velen mee in om zijn Noord-Koreaanse collega te ontmoeten, op voorwaarde dat Kim Jong-un “concrete actie” onderneemt om hun nucleair programma stop te zetten.

Gehuld in stilzwijgen

Alleen heeft Noord-Korea sinds die bevestiging niets meer van zich laten horen. Zuid-Korea zegt nog geen officiële reactie te hebben ontvangen van Noord-Korea over de top en ook in de staatsmedia wordt er met geen woord over gerept.

“Ik heb de indruk dat Noord-Korea meer tijd nodig heeft om hun standpunt te formuleren en dat ze het thema met enige voorzichtigheid benaderen”, zegt een woordvoerder van het Zuid-Koreaanse ministerie van Eenwording daarover.

Planning nog vaag

De plannen over de ontmoeting blijven ook vaag. De top tussen Kim Jong-un en Trump zou ergens in mei moeten plaatsvinden, maar het is nog onduidelijk waar de top gehouden zal worden en wat er op de agenda komt te staan. Analisten zijn sceptisch over een goede afloop omdat de kwesties die op tafel liggen erg complex zijn.

Zuid-Korea heeft intussen wel een gezant gestuurd naar Peking en Moskou, om hun steun te krijgen bij de voor mei geplande ontmoeting. De top zou een grote doorbraak betekenen in de decennialange pogingen om de vrede te herstellen op het Koreaanse schiereiland.

