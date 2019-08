Nog bewoners geëvacueerd uit Engelse stad die bedreigd wordt door dambreuk

Nog meer bewoners zijn zaterdag geëvacueerd in de Engelse gemeente Whaley Bridge omdat de autoriteiten vrezen dat een stuwdam op het punt staat te breken na hevige regenval. Dat verklaarde de politie van Derbyshire.

Door de aanhoudende stortregens raakte het Toddbrook Reservoir in Whaley Bridge, ten zuidoosten van Manchester, aanzienlijk beschadigd. Als de dam uit 1931 zou breken, dan zou het waterpeil van de rivier Goyt snel stijgen, met “ernstige en levensgevaarlijke overstromingen” tot gevolg, zo waarschuwde het milieuagentschap donderdag.

Toen vluchtten al zo’n 1.500 bewoners en werden 55 woningen geëvacueerd. Gisteren mochten bezoekers even naar huis om persoonlijke eigendommen en huisdieren te verzamelen, terwijl reddingswerkers de beschadigde dam probeerden te herstellen. Militaire helikopters leverden meer dan 400 zandzakken en het overtollige water wordt weggepompt, verklaarde de regering. Toch is de toestand nog kritiek en is de kans reëel dat de dam het zal begeven.

Vrijdag bracht de Britse eerste minister Boris Johnson een bezoek aan de gemeente. Hij sprak er met de reddingswerkers.