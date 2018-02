Nog 6 weken winter... zegt een bosmarmot

Het wordt voor de Amerikanen nog een poos op de tanden bijten vooraleer de lente daar is. Op Groundhog Day heeft Phil de bosmarmot, de beroemdste knager ter wereld, duidelijk gemaakt dat de winter nog zes weken zal duren. Kijk eens aan: dat is tot 21 maart, het begin van de lente.

Ook vorig jaar had Punxsutawney Phil zijn schaduw gezien, wat steeds betekent: nog zes weken winterweer. Hij zat er naast.

De traditie van 'Groundhog Day' ('Bosmarmottendag'), die valt op 2 februari, is de inspiratie van de bekende, gelijknamige film uit 1993 met de onvolprezen Bill Murray in de hoofdrol. Sindsdien is Groundhog Day ook bij ons een jaarlijks berichtje waard. De traditie wil dat als Punxsutawney Phil op Groundhog Day zijn schaduw ziet de Verenigde Staten nog zes weken winterweer te wachten staat. In het andere geval wordt het een vroege lente.

132ste keer

Vrijdagochtend leverde Phil al zijn 132ste voorspelling: Phil voorspelt al sinds 1887. De voorspellingen van Phil de bosmarmot geven ieder jaar weer aanleiding tot controverse. Volgens de officiële website van Phil heeft hij het al iedere keer bij het rechte eind gehad, maar dat is helaas aantoonbaar 'fake news'.