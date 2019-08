Nobelprijswinnares Toni Morrison (88) overleden

De Amerikaanse schrijfster Toni Morrison is op 88-jarige leeftijd overleden. Dat melden Amerikaanse media. Morrison ontving in 1993 de Nobelprijs voor Literatuur voor haar oeuvre.

Sommige van haar bekendste werken zijn "Song of Solomon', over een Afro-Amerikaan in Michigan, of 'The Bluest Eye' over een zwart meisje dat heel graag blauwe ogen wil.

Bij het grote publiek raakte ze ook bekend met 'Beloved', waarvoor ze een Pulitzerprijs ontving. Het boek werd later verfilmd met Oprah Winfrey in een hoofdrol. Het vertelt het verhaal van slavin die haar kind doodt om het te redden van gevangenschap.