Nikki Haley stapt op als Amerikaans VN-ambassadeur

Nikki Haley neemt ontslag als Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties. Dat melden Amerikaanse media. De reden voor haar ontslag is voorlopig nog onduidelijk.

Haley sprak zich in het verleden al vaker uit als een criticus van president Trump, maar het is onduidelijk of dat de reden van haar ontslag is. Sommige media schrijven dat Haley enige tijd geleden al zou hebben aangegeven dat ze meer vrije tijd wilde. Ze zou nog tot het einde van dit jaar haar functie uitoefenen, om dan op te stappen.

President Trump houdt samen met haar een persconferentie, waar het ontslag zal verduidelijkt worden.