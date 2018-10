Nikki Haley stapt op als Amerikaans VN-ambassadeur: "Wil er tussenuit"

Nikki Haley neemt ontslag als Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties. Dat maakte ze samen met president Trump bekend in het Witte Huis. Ze zal haar functie nog tot het einde van dit jaar uitoefenen, en wil dan "wat meer vrije tijd."

"Zes maanden geleden vertelde ze dat er even tussenuit wilde", zo neemt Trump het woord op de persconferentie. "Ze heeft fantastisch werk geleverd. In het begin (van de legislatuur) was Noord-Korea een gigantisch probleem, en nu komen we overeen", gaat hij verder.

Trump had niets dan lovende worden voor Haley. "We zullen je missen en je hebt fantastisch werk geleverd", herhaalt hij nog eens.

Respect

Zelf is Haley ook tevreden over het parcours dat de VS heeft afgelegd op internationaal vlak. "Kijk naar wat we in twee jaar tijd hebben klaargespeeld. We worden gerespecteerd. Ze vinden ons niet allemaal even leuk, maar we worden gerespecteerd. (...) We zijn opnieuw sterk", zegt ze.

Over wat ze nu gaat doen, kon ze niks zeggen. "Het is belangrijk om te weten wanneer het tijd is om een stap opzij te zetten. Ik heb geen idee welke richting ik nu uit zal gaan", klinkt het.