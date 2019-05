Nigel Farage bekogeld met milkshake

De Britse eurosceptische politicus Nigel Farage kreeg een milkshake over zijn pak tijdens een campagne in Newcastle. In een video is te zien hoe bodyguards de voorman van de Brexit Party naar zijn wagen leiden terwijl buiten beeld iemand giert van het lachen.

“Ik wist niet dat hij hier was”, reageert de dader, Paul Crowther (32) uit Throckley in Newcastle. “Ik dacht: ‘Dit is mijn kans’.” Crowther vindt het gooien van een milkshake - een bananenshake met gezouten karamel van zo’n zes euro - een gerechtvaardigd middel tegen politici als Farage. “Het gal en het racisme dat hij uitbraakt in dit land is veel schadelijker dan een beetje milkshake tegen zijn voorkant.” De man werd later opgepakt door de politie.

Farage zelf zou na de aanval zijn security de mantel hebben uitgeveegd. “Het is een mislukking” en “hoe kon dit gebeuren?”, zou hij hen hebben toegebeten. Na het incident reageerde hij op Twitter: “Helaas zijn sommige ‘remainers’ geradicaliseerd, in de mate dat normaal campagnevoeren onmogelijk is worden. Om een beschaafde democratie te laten werken, heb je de instemming van de verliezers nodig. Politici die het resultaat van het referendum niet accepteren, hebben ons hiertoe geleid.”