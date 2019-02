In de VS lijkt een nieuwe shutdown vermeden. Republikeinen en Democraten hebben een compromis bereikt over de begroting. In de plaats van 5,7 miljard voor een muur op de grens met Mexico, zou er nu 1,4 miljard voorzien worden voor een hek.

Dat heeft president Trump aangekondigd in El Paso in Texas. Het akkoord moet rond zijn voor vrijdag, anders zouden alle overheidsdiensten weer dicht gaan en worden de ambtenaren niet meer betaald.