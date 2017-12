"Nieuwe sancties zijn oorlogsdaad"

Het regime in Pyongyang heeft de nieuwe sancties van de Verenigde Naties afgedaan als een "oorlogsdaad". De Veiligheidsraad van de VN keurde die vrijdag unaniem goed, nadat Noord-Korea vorige maand een intercontinentale raket had getest die in staat is om het Amerikaanse vasteland te bereiken.

"We verwerpen geheel de laatste sancties van de Verenigde Naties als een gewelddadige aanval op de soevereiniteit van onze republiek en als een oorlogsdaad die de vrede en stabiliteit op het Koreaanse schiereiland en in de regio vernietigt", zo citeert het staatspersagentschap KCNA de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken.

"Als de Verenigde Staten veilig willen leven, moeten ze hun vijandig beleid ten opzichte van Noord-Korea laten varen", luidt het voorts. De VS moeten "leren om te co-existeren" met een nucleair bewapend Noord-Korea en moeten "ontwaken uit het waandenkbeeld dat ons land zijn kernwapens zal opgeven". "We zullen onze nucleaire zelfverdedigingswapens verder consolideren."

Nucleaire tests

De Veiligheidsraad besliste vrijdag unaniem om te sancties tegen het regime in Pyonyang op te schroeven wegens zijn herhaaldelijke nucleaire en ballistische tests. Het gaat om de vierde reeks sancties die de vijftien leden van de raad dit jaar oplegden. Sinds 2006 gaat het al om de tiende ronde van sancties.

Import en export aan banden

De nieuwe maatregelen beperken nog strenger de import van olie in Noord-Korea. De in september vastgelegde limiet van 2 miljoen vaten geraffineerde aardolieproducten per jaar, wordt vanaf 1 januari nog verder beteugeld tot 500.000.

Daarnaast wordt het verbod op Noord-Koreaanse exportproducten verder uitgebreid tot voedings- en landbouwproducten, machines, elektrische apparatuur, aarde en gesteente, hout en schepen.

Het is voortaan ook verboden dat landen nog industriële machinerie, transportvoertuigen en ijzer, staal of andere metalen uitvoeren naar Noord-Korea.

Reisverboden

Naast een handelsembargo voorziet de nieuwe resolutie ook maatregelen tegen individuen. Nog eens zestien personen werden bij op de lijst gezet van mensen die reisverboden krijgen opgelegd en van wie het vermogen wordt bevroren. Alle Noord-Koreanen die in het buitenland werken en een deel van hun inkomsten naar huis sturen, moeten bovendien binnen het jaar terugkeren naar hun thuisland

Foto: archief