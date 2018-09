Nieuwe beschuldigingen tegen Kavanaugh

Een tweede vrouw heeft kandidaat-opperrechter Brett Kavanaugh ervan beschuldigd dat hij haar jaren geleden seksueel lastiggevallen heeft. Een gewezen medestudente van Kavanaugh aan de Yale-universiteit vertelde het magazine The New Yorker over een voorval met Kavanaugh begin jaren tachtig op een studentenfeestje. Hij zou zich er plots voor haar uitgekleed hebben en zijn geslachtsdeel tegen haar gezicht geduwd hebben.

Het voorval heeft haar lange tijd verstoord, zegt Deborah Ramirez, inmiddels 53 jaar, in het magazine. Ze heeft het er moeilijk mee om ermee naar buiten te komen. Maar ze hoopt dat haar verhaal dat van Christine Blasey Ford steunt, de professor psychologie uit Californië die Kavanaugh ervan beschuldigt dat hij haar in de marge van een schoolfeestje geprobeerd heeft te verkrachten.

“Nooit gebeurd”

Kavanaugh ontkent Fords beschuldigingen en doet dat ook met die van Ramirez. "Dit zogenaamde voorval 35 jaar geleden is nooit gebeurd", zei hij in een schriftelijke reactie zondagavond. Hij zegt dat hij zich erop verheugt om zich donderdag voor de Amerikaanse Senaat te kunnen weren tegen de beschuldigingen en zijn naam te kunnen zuiveren.

Steun van Washington

Ook het Witte Huis zag zich genoodzaakt tot een reactie en deed de getuigenissen af als een lastercampagne. President Donald Trump blijft vol achter Kavanaugh staan. Trump droeg Kavanaugh voor als kandidaat voor het Hooggerechtshof. Donderdag zullen zowel Kavanaugh als Ford gehoord worden door de Senaat.