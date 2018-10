Nieuwe beelden tonen Khashoggi en verloofde voor bezoek consulaat

Er zijn nieuwe beelden opgedoken van de Saudische journalist Jamal Khashoggi en zijn verloofde Hatiz Cengiz net voor ze een bezoek brachten aan het Saudische consulaat in Istanboel, begin oktober. Khashoggi, die erg kritisch was voor het Saoedische regime en daarom in de Verenigde Staten leefde, werd begin deze maand vermoord op het Saudische consulaat in Istanboel.

De Saudische autoriteiten hebben zijn overlijden afgelopen weekend bevestigd, maar beweren dat het om een uit de hand gelopen vechtpartij gaat. De internationale gemeenschap blijft intussen aandringen op meer duidelijkheid.

Bekijk ook: