Nieuwe aanslag in Frankrijk voorkomen

In Frankrijk is een nieuwe aanslag voorkomen, twee Egyptenaren zijn daarvoor aangehouden. Dit heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb gezegd aan de Franse nieuwszender BFMTV.

"Er waren twee jongeren van Egyptische origine die zich opmaakten om een aanslag te plegen, ofwel met springstoffen, ofwel met ricine, een zeer krachtig gif", zei Collomb.

Gif van natuurlijke oorsprong

Hij legde uit dat de twee jongeren - aanvankelijk was er sprake van twee broers - over handleidingen beschikten om gif aan te maken, in het bijzonder op basis van ricine. Dit natuurlijke gif is van plantaardige oorsprong en is relatief eenvoudig aan te maken, en aan een zeer lage kost.

Jihadistische handleidingen

Volgens BFMTV zijn bij de twee ook jihadistische handleidingen gevonden om explosieven aan te maken, en bij één van hen elementen voor springstoffen. De arrestatie gebeurde in Parijs, na detectie van onrustwekkende boodschappen die via de app Telegram waren uitgewisseld en huiszoekingen.

Eén van de twee, een twintigjarige student, is volgens BFMTV in verdenking gesteld en in voorlopige hechtenis geplaatst voor bendevorming in verband met een terroristische onderneming. Hij zat eerst vier dagen in hechtenis in het belang van het onderzoek. De tweede Egyptenaar is vrijgelaten.

51 aanslagen verijdeld

Bijna een week geleden heeft een man bij een jihadistische aanslag in Parijs iemand met een mes gedood en vijf anderen verwond.

Sinds januari 2015 zijn in Frankrijk 51 aanslagen verijdeld, zei premier Edouard Philippe eind mei. Niettemin waren er sinds januari 2015 meerdere aanslagen waarbij meer dan 240 mensen zijn gedood.