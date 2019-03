Nieuw-Zeeland herdenkt slachtoffers aanslagen Christchurch

Tranen vloeiden in stilte in Christchurch vandaag terwijl de namen van de vijftig slachtoffers van de terreuraanslagen twee weken geleden werden voorgelezen tijdens een groots opgezette herdenkingsdienst voor de slachtoffers. De dienst werd bijgewoond door tienduizenden mensen, onder wie premier Jacinda Ardern.

De dienst vond plaats in North Hagley Park op slechts een paar honderd meter afstand van de Al Noor-moskee, waar precies twee weken geleden tientallen doden vielen nadat een rechts-extremist er dood en verderf zaaide. In totaal waren zo’n vijfentwintigduizend mensen op de herdenking afgekomen. Onder hen waren de families van de vijftig dodelijke slachtoffers en overlevenden van de aanslagen.

De dienst werd in het hele land live uitgezonden en in verschillende grote steden kon in groep gekeken worden naar de herdenking. Tijdens het voorlezen van de namen van de vijftig dodelijke slachtoffers door mensen uit de moslimgemeenschap, kon je een speld horen vallen in het volgepakte park. Tranen vloeiden in stilte, mensen bogen eerbiedig het hoofd en grepen elkaars handen vast, omhelsden elkaar.

De les van 15 maart

Premier Jacinda Ardern sprak de menigte toe en zei dat “ondanks dat Nieuw-Zeeland nooit immuun geweest is voor het virus van de haat, het virus van de angst en het virus van ‘de ander’, het wel het land kan zijn dat “het medicijn” tegen die virussen ontdekt. “We hebben elk de macht, via onze woorden en onze acties, in onze dagelijkse ‘acts of kindness’ (‘kleine goede daden’, red.). Laat dat de les van 15 maart zijn”, sprak ze de verzamelde mensen toe. “Het antwoord ligt in onze menselijkheid.”

Naast de imam van een van de aangevallen moskeeën, sprak ook overlevende Farid Ahmed de menigte toe. Hij verloor zijn vrouw bij de aanslag, die nog verschillende kinderen wist te redden voor ze zelf koelbloedig werd neergeschoten. “Ik haat hem niet, ik kan niemand haten”, zei hij over de dader. “Ik wil geen hart dat borrelt als een vulkaan met woede. Ik denk dat niemand dat wil. Als ons hart vol van liefde is, dan zal vrede een kans hebben”, klonk het grootmoedig.

De dienst werd onder andere opgeluisterd door de prominente Britse zanger en moslim Yusuf Islam (voorheen bekend als Cat Stevens), die zijn ballades ‘Peace Train’ en ‘Don’t Be Shy’ ten gehore bracht.